Autobus, due nuove linee notturne per Orvieto Scalo, A1 e Sferracavallo - Tuttoggi.info

Arrivano due nuove linee di autobus notturne che collegheranno il centro storico di Orvieto con la stazione ferroviaria di Orvieto Scalo, la zona del casello autostradale A1 e il quartiere di Sferracavallo.

Il servizio sperimentale sarà attivo nei giorni feriali e festivi a partire dal 1 luglio, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario estivo.

Nel dettaglio, la linea AU effettuerà il tragitto Piazza Duomo-Piazza Cahen-Orvieto stazione-Autostrada Orvieto e viceversa nella fascia oraria compresa tra le 22.16 e l’1.46. La linea OD, invece, coprirà la tratta Piazza Duomo-Piazza Cahen-Orvieto stazione-via Panaro-via Piave e viceversa tra le 21.40 e l’1.16.

“Le due nuove linee – spiega l’assessore ai Trasporti del Comune di Orvieto, Gianluca Luciani – assicureranno il collegamento con la stazione ferroviaria, il parcheggio di Piazza della Pace, la zona del casello A1 e Sferracavallo nelle ore notturne dopo l’orario di chiusura della funicolare. Il servizio viene incontro anche alle esigenze delle strutture ricettive che si trovano nei quartieri sotto la Rupe. Le due linee saranno attivate ora in via sperimentale ma in accordo con BusItalia potranno diventare strutturali“.

