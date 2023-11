Auto radiata fermata in E45, era intestata al proprietario di 110 vetture usate per furti - Tuttoggi.info

La Mercedes classe A risultava cancellata d’ufficio dai registri del PRA a seguito di richiesta dei carabinieri di Rozzano (MI), l'auto è stata confiscata | Alla guida vi era un 22enne pregiudicato

Un’auto sospetta, poi rivelatasi “ricercata” e radiata da tempo, è stata fermata dai carabinieri, nei giorni scorsi, lungo la E45, nei pressi di Umbertide.

Il veicolo, un Mercedes classe A (nella foto), risultava infatti cancellato d’ufficio dai registri del PRA (Pubblico registro automobilistico) a seguito di richiesta dei carabinieri di Rozzano (MI), poiché intestato in maniera fittizia ad un pregiudicato senza fissa dimora, proprietario in tutto di 110 vetture, utilizzate da ignoti spesso per la commissione di furti e altri reati.

A bordo del Mercedes vi era un 22enne straniero residente a Bologna, gravato da numerosissimi reati tra cui quelli contro il patrimonio, che non ha saputo giustificare la sua presenza in zona. I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell’auto ai fini della confisca, togliendo pertanto dalla circolazione un mezzo potenzialmente utilizzato per la commissione di delitti.

Solo una settimana fa, sempre lungo il medesimo tratto di superstrada, i militari avevano fermato un veicolo che trasportava attrezzi da scasso e i cui occupanti erano scappati nei campi.