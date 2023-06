Auto portata via dal Tescio, appello per ritrovarla | Video - Tuttoggi.info

È l’auto più fotografata e ripresa del momento, complice la furia del Tescio che, esondato dopo 60 anni, si è portato via una vettura di colore verde.

Nella mattinata di sabato, a quasi 24 ore dalla bomba d’acqua che ha scaricato sull’assisano-bastiolo 220 millimetri di acqua, lasciandosi dietro una scia di fango e polemiche, le forze dell’ordine lanciano un appello a chi avesse avvisato la vettura. Si tratta dell’auto di un residente nella zona di Campiglione che se l’è vista letteralmente sparire da sotto il naso mentre metteva in salvo il figlioletto con l’acqua che gli arrivava all’ombelico.

“Un minuto prima che il Tescio in piena mi portasse via la macchina parcheggiata davanti casa ho preso in braccio mio figlio Alexander di 6 anni e sono uscito. L’acqua mi arrivava fino all’ombelico. La corrente mi tirava dentro, ma sono riuscito a trovare la forza di non finire sotto un muro d’acqua e a salvare mio figlio“, il racconto dell’uomo al Messaggero Umbria. Le forze dell’ordine stanno cercando di recuperare il mezzo, da capire dove sia arrivato e soprattutto in quali condizioni.