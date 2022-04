Auto in panne, fila sulla E45 e sulla SS75 AGGIORNAMENTI

Il mezzo in avaria prima dello svincolo di Ponte San Giovanni, il traffico regolamentato dalla polizia stradale

Auto in panne, fila sulla E45 e sulla SS75. Dopo le code in mattinata in direzione sud sulla Centrale Umbra per un incidente all’altezza di Bastia Umbra, lunghe file nel pomeriggio ancora sulla SS75 (stavolta in direzione nord) e sulla E45 fino a Ponte San Giovanni.

Questa volta, fortunatamente, non si è trattato di un incidente, ma di un’auto in panne, ferma su una corsia.

Sul posto la polizia stradale che ha regolamentato il traffico, fino al recupero del mezzo in avaria.

Per tutte le operazioni, però, il traffico è rimasto praticamente bloccato, sulla SS75 (già dallo svincolo di Ospedalicchio) e sulla E45 fino all’uscita per Ponte San Giovanni.

A metà pomeriggio, recupero il mezzo in avaria, la viabilità è ripresa regolarmente, con i soliti rallentamenti in ingresso sul Raccordo. (aggiornamento ore 18)