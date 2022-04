Incidente a Bastia Umbra, Centrale Umbra bloccata - Tuttoggi

Sarebbero coinvolte quattro auto nel sinistro che poco prima di mezzogiorno ha mandato in tilt la Centrale Umbra nei dintorni di Umbriafiere. Una delle auto coinvolte, finita contro il guard rail, ha la parte anteriore totalmente distrutta.

Sul posto, oltre alla polizia stradale per i rilievi del caso, anche due ambulanze – che hanno portato soccorso ad almeno un paio di persone ferite – e due mezzi dei vigili del fuoco. Al momento la circolazione in direzione Foligno è totalmente bloccata.

Una lunga coda si è nel frattempo formata anche sulla strada interna che passa a Bastia Umbria in direzione Sud. Considerando che il traffico è già congestionato dall’affluenza in zona per il primo week end della nota fiera Agri Umbria.