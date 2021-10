Auto fuori strada, coinvolta una famiglia: grave un uomo - Tuttoggi

Incidente stradale nella zona di Deruta, fuori strada un'auto con a bordo un'intera famiglia: il padre trasportato in ospedale in codice rosso

Una famiglia di quattro persone ferita nel pomeriggio di venerdì in un incidente stradale e ad avere la peggio è stato un uomo, trasportato in codice rosso in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella zona di Deruta intorno alle ore 17. Una utilitaria con a bordo una famiglia – due adulti e due bambini – è finita fuori strada da sola. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze del 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco di Todi e di Perugia. I feriti sono stati trasferiti in ospedale, le condizioni più gravi, come detto, sono quelle del padre di famiglia, trasferito in ospedale in codice rosso. Non desterebbero preoccupazioni per fortuna, invece, le condizioni dei bambini.

(modificato alle ore 18.37)