Auto finisce nel fosso, moglie e marito in ospedale

Ennesimo incidente, intorno alle 17.45 di oggi (giovedì 12 luglio) lungo la statale della Contessa, dopo la galleria in direzione Fano. Una Lancia Y, con a bordo una coppia di anziani, marito e moglie, è uscita di strada finendo dentro un fosso. Entrambi sono finiti in ospedale: la donna è stata ricoverata in codice giallo, mentre il marito in codice verde.

Stampa