Auto finisce nel fosso lungo rettilineo, conducente in ospedale - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo in zona Papiano stazione (Marsciano), il ferito non sarebbe grave

Incidente stradale sulla provinciale 375 oggi (domenica 5 novembre) all’ora di pranzo, in zona Papiano stazione (Marsciano).

Una Fiat Punto, intorno alle 13, è finita in un fosso per cause ancora in corso di accertamento, lungo un rettilineo. Il conducente è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, e portato all’ospedale di Perugia con il 118.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Todi, che hanno tirato recuperato l’auto e i carabinieri, per i rilievi del caso. Inevitabili alcuni disagi al traffico.