Auto contromano per 7 chilometri, panico sulla Perugia-Ancona - Tuttoggi

Contromano sulla Perugia-Ancona per 7 chilometri. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 4 febbraio), intorno alle 19, nel tratto della Ss 318 compreso tra Branca e Fossato di Vico.

Attimi di panico e paura tra gli automobilisti che, ritrovandosi i fari puntati della vettura in senso contrario e schivandola miracolosamente, hanno subito allertato la Polizia stradale o i carabinieri di Gubbio.

Il conducente dell’auto, che stava procedendo in direzione Perugia, ma lungo la carreggiata est (che porta ad Ancona), alla fine si sarebbe accorto della grave disattenzione, imboccando senza conseguenze la prima uscita disponibile. Le pattuglie della stradale giunte sul posto non hanno infatti trovato nessuna vettura che viaggiasse contromano. Tuttora non si conosce nemmeno l’identità della persona alla guida.