Attestati di merito agli studenti più bravi di Città di Castello

Consegnati gli attestati di merito ai 69 studenti tifernati che hanno superato gli esami di terza media e gli esami di maturità con il massimo dei voti. “Il comune di Città di Castello ha deciso di conferire un riconoscimento a coloro che hanno raggiunto questo traguardo per due motivi” hanno spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Bettarelli e l’assessore alle Politiche educative Rossella Cestini: “in primo luogo per affermare che fare il proprio dovere fino in fondo è un valore a qualsiasi età; ed in secondo luogo perché, in un momento in cui la società mostra modelli di successo, avanzamento sociale e di realizzazione personale che prescindono dall’istruzione e dai titoli, vogliamo ribadire che investire sulla propria formazione, è la strada maestra per conseguire risultati morali e professionali importanti. Questi studenti sono esempi che vanno indicati ai loro coetanei perché hanno colto l’opportunità di una istruzione pubblica, che in Italia è un diritto ma che in altri paesi è ancora negata sulla base del sesso, dell’etnia, della condizione sociale o del reddito”.

La cerimonia di consegna si è svolta nella sala del consiglio comunale dove, insieme ai rappresentanti degli istituti e delle famiglie, erano presenti per la scuola media Alighieri-Pascoli di Città di Castello Anna Clara Castellani, Daniele Ferri, Davide Marconi, Vittoria Mearelli, Paola Sarteanesi, Luca Volpi, Francesca Beccafichi, Cristina Bernini, Youma De Rosa, Gregorio Masi, Niccolò Masi, Arianna Gustinicchi, Chiara Rosati, Elisa Rosati, Jada Leandri, Alice Chiarioni, Elisa Mannarelli Stella Cardellini, Agnese Gai, Matilde Savelli, Matilde Cozzari, Arianna Fontanelli, Valentina Grilli, Rachele Bartolini, Diletta Liberati, Livia Polenzani, Pietro Bianconi, Giulia Lucaccioni, Filippo Pecorelli, Alessandro Pieracci, Francesco Rosi; per la scuola media Leonardo da Vinci di San Giustino Agnese Giorni, Arianna Giornelli; per la scuola media di San Francesco di Sales Valentina Bastianoni, Anna Maria Polchi, Beatrice Primavera; per l’istituto comprensivo Alberto Burri di Trestina Margherita Bacchi, Lucrezia Domenichini, Letizia Giombini, Gabriele Giovanni Guerri, Elisa Pecorari; passando alle scuole secondarie di secondo grado: Letizia Piccioloni del liceo internazionale San Francesco di Sales; per il polo tecnico Franchetti-Salviani Asia Brunelli, Alessia Falleri, Simone Gabrielli, Alice Fortuni, Khaula Abbid, Sara Peli, Lorenzo Lodovini, Michela Poratelli, Vittoria Ottobrini, Angela Ranieri; per il liceo Plinio il Giovane Laura Carbini, David Meacci, Giulio Rosadi, Martina Tornesi, Francesco Tavernelli, Davide Pierini, Virginia Stinchi, Marta Baccarini, Agnese Rosadoni; per l’istituto di istruzione superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti Alessio Vinciarelli, Cristina Mancini Alunno, Arianna Gaggioli; per il Liceo Città di Piero di Sansepolcro Ilaria Innocenti, Alice Pierini, Valeria Sgoluppi; per il Campus Leonardo da Vinci di Umbertide Caterina Minni e Giulia Adriani.

