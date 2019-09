Attesa per il concerto ‘Uto Ughi in quartetto’, ingresso gratuito a San Domenico

Evento culturale e artistico delle grandi occasioni, il concerto ‘Uto Ughi in quartetto’, si terrà questa sera, domenica 1 settembre, alle 21, nella Chiesa di San Domenico a Gubbio. Dedicato alla figura del Patrono, il concerto è ad ingresso gratuito, con l’opportunità di devolvere offerte all’organizzazione mondiale Unicef, che patrocina insieme ad altri l’appuntamento.

“La fama mondiale di un virtuoso concertista come Uto Ughi che torna a Gubbio dopo circa 20 anni – ha commentato il sindaco Filippo Mario Stirati in sede di presentazione dell’evento – è uno straordinario richiamo, tale da prevedere un interesse e un’affluenza eccezionali. Come sempre, questi eventi sono possibili solo con una convergenza di intenti e risorse, e dunque un sentito grazie va in primis alla Fondazione Cassa di Risparmio e alla ideatrice Laura Musella del progetto ‘Omaggio all’Umbria’ e alla Chiesa eugubina, sempre attenta ad accogliere stimoli di elevazione culturale”.

Don Fausto Panfili, parroco della Basilica di Sant’Ubaldo, e don Giuliano Salciarini, parroco di San Domenico, si sono dichiarati orgogliosi di poter collaborare ad un appuntamento di così grande rilievo dedicato al patrono, e ospitato nella chiesa di San Domenico, dall’ottima acustica e dalla capienza adeguata, sede di tante iniziative nel tempo.

A illustrare i contenuti del progetto, sempre in conferenza stampa, è stata Laura Musella, presidente dell’associazione ‘Omaggio all’Umbria’, organizzatrice dell’appuntamento, che da anni si prodiga per valorizzare luoghi e monumenti importanti della Regione attraverso la musica e prestigiosi protagonisti del mondo internazionale, a cui fanno corona eccellenze giovanili provenienti da tutto il mondo: “Uto Ughi si esibirà in Quartetto in una veste, quindi, assai originale, composto da interpreti di prim’ordine: Maryse Regard, secondo violino, Luca Pincini, violoncello, e Marco Misciagna viola. Saranno eseguite splendide pagine di musica da camera per soli archi: ‘La morte e la fanciulla’ di Franz Schubert e ‘Americano’ di Anton Dvorak. Vari i contributi che hanno reso possibile la realizzazione dell’appuntamento, tra cui Camera di Commercio di Perugia e Colacem che ha offerto fattiva collaborazione”. Per ulteriori info tel. 0742 359193, cell. 349 2808839, email info@omaggioallumbria.it .

