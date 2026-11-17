L’Atletica Arcs Cus Perugia grande protagonista nella 14esima edizione del Cross Valmusone che si è svolto domenica ad Osimo (An), secondo appuntamento del calendario nazionale Fidal di corsa campestre. Le ragazze del team perugino hanno dominato nella categoria Promesse: primo e secondo posto per le gemelle Ribigini con Laura salita sul gradino più alto del podio nella gara prevista su un tracciato di 6,500 chilometri e vinta con il tempo di 23.22, secondo posto per Elena in 23.29 e a completare il successo di squadra il quinto posto di Federica Borromini in 24.23.

Nella prova riservata alle Allieve prevista sul tracciato di 5 chilometri, podio sfiorato per Armelda Dini che ha chiuso in quarta poszione in 19.45 a soli 11 secondi dal terzo posto seguita subito dietro dall’altra grifetta Johanna Volpini Saraca quinta in 19.57. La trasferta marchigiana conferma dunque la competitività del gruppo perugino e la qualità del lavoro svolto, con le atlete dell’Atletica Arcs Cus Perugia ancora una volta capaci di distinguersi in una manifestazione di rilievo del panorama nazionale della corsa campestre.