Ast Terni assume, Veller (Lega): "Bene impegno Regione, anche il Comune collabori con gruppo Arvedi" - Tuttoggi.info

"Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia di nuove assunzioni presso AST Terni che confermano la volontà del Gruppo Arvedi di voler investire sul territorio e sullo sviluppo del sito”

“Il futuro delle acciaierie ternane passa anche per gli impegni che si stanno concretizzando in questi giorni circa l’assetto occupazionale. Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia di nuove assunzioni presso AST Terni che confermano la volontà del Gruppo Arvedi di voler investire sul territorio e sullo sviluppo del sito”. Il commento è del segretario provinciale Lega Terni, David Veller: “In questa fase molto importante e delicata, è necessario che le istituzioni facciano la loro parte nel quadro dei rapporti con l’azienda. Bene il lavoro svolto dalla Regione Umbria, anche su sollecitazione della sezione locale della Lega, nel percorso che ha portato all’assunzione da parte dello stabilimento ternano dei restanti 13 lavoratori in esubero della ex-TCT. Allo stesso modo auspico un approccio più collaborativo da parte dell’amministrazione comunale. Invito il sindaco di Terni ad abbassare i toni e a impegnarsi per garantire un confronto costruttivo con il Gruppo Arvedi, indirizzato alla tutela dei livelli produttivi e occupazionali, nel pieno rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini e della città. Il nostro partito a tutti i livelli continua a riservare particolare attenzione alle acciaierie ternane, nella definizione del ruolo che esse dovranno assumere da qui a breve con la stesura dell’accordo di programma che prevede oltre 1 miliardo di euro di investimenti”.



Luogo: Terni