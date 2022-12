Ast non rinnova appalto alla Teseo, sciopero dei lavoratori dal 9 all'11 dicembre - Tuttoggi

La Teseo ha comunicato la chiusura per il mancato rinnovo dell'appalto da parte di Ast: sciopero dei lavoratori dal 9 all'11 dicembre.

“La Teseo – si legge in una nota di Fim-Cisl e Fiom-Cgil Terni – ha reso ufficiale la comunicazione di licenziamento di tutto il personale a partire dal 1° febbraio 2023″.

“Non avendo ricevuto riscontri positivi – proseguono i sindacati – in merito alla richiesta di incontro avanzata alla Società Ast, per avere chiarimenti rispetto al mancato rinnovo dell’appalto, proclamiamo una prima mobilitazione per tutti i lavoratori della TESEO”.