Ast non rinnova appalto alla Teseo che comunica la chiusura: l'intervento dei sindacati - Tuttoggi

Sindacati: “Ci troviamo difronte a un paradosso per i lavoratori della Teseo”

“I lavoratori dell’indotto – dichiarano i sindacati – stanno pagando più di tutti l’incertezza relativa al futuro del sito nel suo complesso. Ci attiveremo per capire come sarà riorganizzato l’intero sistema ICT, in cui operano altre ditte terze e personale diretto di Ast; abbiamo già inoltrato una richiesta d’incontro alla direzione aziendale.

“Inoltre ci troviamo difronte a un paradosso per i lavoratori della Teseo: nonostante abbiano già ricevuto la lettera di licenziamento dal 1 febbraio 2023, sono chiamati allo straordinario programmato fino al termine dell’appalto. Come segreterie di Fim-Cisl e Fiom-Cgil annunciamo lo stato di agitazione per tutti i lavoratori della Teseo, comunicando fin da subito il blocco degli straordinari”.