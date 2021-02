"Più assunzioni in Comune per il bonus 110": la pratica in consiglio

La pratica in consiglio comunale con la mozione presentata dai gruppi consiliari di centrosinistra

Arriva giovedì prossimo all’ordine del giorno del consiglio comunale, la mozione del centrosinistra sul bonus ‘110‘.

L’importanza del decreto

“Il decreto Rilancio è un provvedimento di straordinaria importanza per l’enorme quantità di risorse previste, per la situazione di emergenza in cui si trova il Paese, e perché su di esso si fonda il potenziamento delle tutele per le persone in difficoltà – dice una nota del Partito democratico – E’ anche previsto il rilancio dell’economia, e in generale la protezione di tutte quelle categorie di lavoratori e di aziende che più di altre hanno sofferto e stanno soffrendo anche a causa della pandemia da covid-19“.

Il tema delle assunzioni

Il tema sollevato è legato alle assunzioni, all’impegno dei comuni e alle risorse necessarie per far fronte a ciò. “Nel decreto rilancio vengono date evidenti opportunità agli Enti Locali per le assunzioni legate al superbonus. Le amministrazioni comunali potranno assumere a tempo determinato ulteriore personale con cui rafforzare l’organico degli uffici che gestiscono le domande di accesso all’incentivo. In questo modo gli Enti Locali saranno in grado di gestire tempestivamente i procedimenti connessi all’erogazione del beneficio” previsto dall’articolo 119 del dl 34-2020 e cioè: “gli incentivi per l’efficienza energetica, il sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

La mozione del centrosinistra

Per questo ecco la mozione, “con la quale chiederà con forza all’ amministrazione comunale di provvedere all’immediata assunzione di personale tecnico, a prevedere un iter “dedicato” per le pratiche riguardanti gli interventi edilizi rientranti nel perimetro del “Superbonus”, “Sismabonus” ed “Ecobonus” riconoscendone quindi l’importanza per lo sviluppo economico e per l’ambiente del territorio folignate. A prevedere anche temporaneamente, un potenziamento dell’organico degli uffici dell’Area Governo del Territorio“.