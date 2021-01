Orte - Falconara, sì unanime al raddoppio sul tracciato originario

Zuccarini: "Collegamenti anche con l'aeroporto". Il dibattito in consiglio comunale

“Nessuno spostamento del tracciato della tratta

Orte-Falconara. Non c’è tempo per progetti alternativi e non c’è la

volontà politica di variare il vecchio tracciato. Foligno aumenterà

invece la sua centralità, e sarà messo allo studio una rete di

collegamento dall’aeroporto di Perugia a Foligno per l’aggancio con

l’Alta Velocità”.

E’ quanto affermato dal sindaco Stefano Zuccarini nel corso della

seduta del consiglio comunale del 28 gennaio a seguito della mozione

presentata dalla minoranza sul raddoppio della tratta ferroviaria

Orte-Falconara, bocciata dal Consiglio, e poi reinserita all’ordine del

giorno con una mozione urgente dei Gruppi consiliari di maggioranza di

Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Più in Alto.

L’impegno della Tesei

“L’Amministrazione comunale di Foligno – dice una nota – aveva più volte sollecitato la Regione Umbria affinché inserisse la Orte – Falconara fra i progetti da inviare alla Conferenza Stato Regioni. Martedì scorso in Consiglio regionale la Presidente Donatella Tesei ha annunciato dell’invio alla Conferenza Stato Regioni di un compendio di progetti per l’Umbria, tra i quali il potenziamento della linea ferroviaria Orte – Falconara“.

Il dibattito in Aula

Nella mozione i gruppi di maggioranza hanno quindi ribadito “la

centralità della stazione di Foligno nei collegamenti ferroviari

dell’Italia Centrale, nodo strategico che si compone della intersezione

tra le linee ferroviarie Roma-Ancona e Foligno-Terontola, con

prosecuzione fino a Firenze, che nel tempo ha visto la fermata di circa

cento treni passeggeri al giorno”.

La richiesta a sindaco e giunta

Per questo motivo hanno chiesto al sindaco e alla Giunta “di proseguire

con tutte le iniziative di propria competenza già avviate nei confronti

della Regione Umbria e del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti affinché venga realizzato quanto prima il raddoppio della

linea ferroviaria Orte – Falconara, auspicando che esso venga

implementato sul tracciato originariamente previsto a ridosso della

dorsale appeninica”.

Massimo rispetto dei tempi

Hanno inoltre chiesto di vigilare sul rispetto dei tempi e modi di

realizzazione, tenuto anche conto delle procedure previste nel piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rapportandosi con il neo

nominato Commissario all’opera e di confermare la centralità della

Stazione di Foligno nel costituendo sistema ad Alta Velocità di Rete

dell’Italia Centrale.