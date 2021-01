Pendolari, Orte-Falconara non sarà realizzata. Sp e Ac “Sindaco illude" - Tuttoggi

Il raddoppio della direttrice ferroviaria Orte-Falconara, atteso da anni dai pendolari e passeggeri delle tre regioni di Lazio, Umbria e Marche, non sarà realizzato. Almeno per ora, ovvero per un po’ di anni.

E’ la doccia gelata che arriva dalle due liste civiche di Spoleto popolare e Alleanza civica che stigmatizzano il comunicato stampa del sindaco di Spoleto che lunedì aveva salutato con un plauso “l’inserimento del raddoppio della linea ferroviaria” nel Piano nazionale di ripresa e resilienza predisposto dal Governo Conte per il Next generation EU. Nota che aveva incontrato la soddisfazione del locale Comitato pendolari.

“Vorremmo far notare al Signor Sindaco che i progetti per il raddoppio della Orte Falconara sono compresi nei Progetti legati al Recovery Fund ma stiamo parlando delle fasi iniziali e non dell’intervento di raddoppio della linea” scrivono i consiglieri Ilaria Frascarelli (Sp), Gianmarco Profili e Roberto Settimi (Ac).

“Citiamo fedelmente le parole di pagina 105 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “lo stato di avanzamento delle progettazioni non consente di prevedere il completamento di questi nuovi assi, per cui nel Recovery Plan sono comprese le prime fasi di questi impegnativi investimenti” e non la realizzazione del raddoppio della Orte Falconara e neanche quello della Roma Pescara. I piani Next Generation Italia devono essere cantierati entro il 2023 e realizzati entro il 2026. Obiettivo impossibile per opere di questa portata. Fare un comunicato come quello di ieri dell’Amministrazione potrebbe creare false aspettative nella cittadinanza”. La doccia gelata per i pendolari della Orte-Falconara.

Poi l’affondo al primo cittadino: “La cosa che ci preoccupa di più è se invece è proprio il Primo Cittadino a crederci. È evidente infatti che l’opera non sarà realizzata, perché non è già programmata, e se si lascerà cullare dal tempo, invece di portare avanti e seguire ed incentivare la fase di progettazione, rischiamo di non raggiungere il risultato”.

“È il problema che abbiamo spesso visto in questi anni di Giunta De Augustinis…titoli tanti ma pochi fatti. Come per le scuole…tanti titoli ma pochi cantieri! Vogliamo parlare della scuola di Beroide, della Toscano o della Dante? Tanti titoli, date non rispettate, finanziamenti pronti, ma i cantieri quando? Promesse, speranze e pochi pochissimi fatti. Bisogna lavorare ai progetti per renderli effettivi e vedere le opere realizzate.

Tanti plausi ma non bisogna fermarsi e gratificarsi della prima buona notizia. Bisogna lavorare per ottenere i risultati finali”.