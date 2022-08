Assunzioni a tempo indeterminato Comune di Terni, fissata prova per 5 istruttori educativi - Tuttoggi

Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Terni, pubblicato calendario per prova scritto per la copertura di 5 posti istruttore educativo

Assunzioni a tempo determinato al Comune di Terni, è partita la procedura per la selezione del personale che andrà a ricorprire il fabbisogno interno dell’Ente. Il Comune ha resto noto che tutti i candidati che sono stati ammessi, con riserva, alla prova scritta, come da elenco ammessi pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terni, di cui al seguente link di collegamento nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale.

Assunzioni a tempo indeterminato, ecco i convocati per il giorno 29 SETTEMBRE 2022

Presso il Teatro “A” del Centro Multimediale di Terni, sito in Piazzale Antonio Bosco 3/A

secondo il seguente calendario orario:

ORE 9.00 – candidati dalla “A” a “FI”;

ORE 12.00 – candidati da “FO” a “PEP”;

ORE 15.00 – candidati da “PER” a “Z”.

Si ribadisce, dunque, che i candidati, comunque ammessi con riserva, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di:idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; mascherina tipo FFP2; autodichiarazione di cui al modello pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, debitamente compilata.