Assunzioni Comune Terni, previsti 93 posti di lavoro a tempo indeterminato - Tuttoggi

Assunzioni a tempo indeterminato, il Comune di Terni assumerà 93 lavoratori nel triennio 2022-204. Ecco i profili richiesti dall'Ente

Nell’ambito del Dup (Documento Unico di Programmazione) la Giunta del Comune di Terni ha stabilito il fabbisogno di personale per gli anni 2022, 2023 e 2024 e il numero di assunzioni con contratti a tempo indeterminato che verranno erogati. Con la delibera n. 117 del 29/03/2022, presenti tutti i componenti dell’esecutivo, sono state approvate le linee guida politiche e finanziarie dell’ente per il prossimo triennio (2022-2024) e, per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, è stato deliberata una stima di 93 assunzioni.

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2022

Per l’anno in corso, 2022, il Comune di Terni assumerà 36 lavoratori per un costo totale di 1milione e 141mila euro; si tratta di 2 coordinatori amministrativi, 2 coordinatori contabili, 2 coordinatori di vigilanza, 4 coordinatori tecnici, 2 istruttori contabili, 5 istruttori amministrativi, 6 istruttori geometra, 5 istruttori vigilanza, 5 istruttori educativi, 1 operatore ausiliario, 1 operatore amministrativo e un operatore tecnico. Sempre nel 2022 verranno assunti a tempo indeterminato etero finanziato 6 lavoratori come assistente sociale coordinatore.