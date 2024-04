Assistenza efficace e ottima organizzazione: il marito di una paziente ringrazia i sanitari del Pronto Soccorso di Orvieto - Tuttoggi.info

"Arrivati alle ore 18, in sole due ore l'equipe sanitaria di Orvieto ha eseguito tutti gli accertamenti, gli esami, e ha somministrato una terapia".

“Dopo l’accesso in Pronto Soccorso di mia moglie per una sospetta polmonite, abbiamo trovato cortesia, competenza e una perfetta organizzazione dei servizi. Arrivati alle ore 18, in sole due ore l’equipe sanitaria di Orvieto ha eseguito tutti gli accertamenti, gli esami, e ha somministrato una terapia”.

A scriverlo, in una lettera inviata al direttore del Pronto Soccorso del “Santa Maria della Stella”, Cesare Magistrato, il marito di una paziente dell’ospedale di Orvieto.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili, e la direttrice dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto, Ilaria Bernardini, esprimono riconoscenza e gratitudine per le parole di elogio riservate ai sanitari, e si associano ai ringraziamenti ai professionisti del Pronto Soccorso per l’elevata qualità delle prestazioni.