Assistenza domiciliare, minoranza: "Più fondi dai prossimi assestamenti"

Mozione dei gruppi di centrosinistra in consiglio comunale

Partito democratico, Patto X Foligno e Foligno 2030 chiedono nuove risorse, dagli assestamenti di bilancio, relativamente alle ore per l’assistenza domiciliare dei minori.

“La società civile deve potersi definire tale”

“La società civile non potrebbe definirsi tale – dicono – qualora non riconoscesse pari dignità ad ogni persona. Gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili

dell’uomo; “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”; “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”“.

“Inaccettabile il taglio di risorse”

“L’emergenza Covid – proseguono i gruppi di centrosinistra – ha accentuato problemi e bisogni, aggravato molte situazioni di disagio personale, familiare, sociale. Il fondo nazionale per le politiche sociali, ripartito per la zona sociale 8, prevedeva la somma di ‪190.000‬ € per l’assistenza domiciliare ai minori e ‪160.000‬ € per la tutela dei minori. Appurato che alla fine del primo trimestre 2021 una parte molto consistente del budget è stata già spesa per l’insorgenza di nuovi casi di bisogno e ritenendo inaccettabile la soluzione di tagliare le ore dei servizi di assistenza domiciliare ai minori, in quanto lesiva dei diritti degli assistiti e delle loro famiglie nel processo di crescita e di inclusione chiediamo al sindaco e alla giunta di reperire nuovi fondi da destinare a questi servizi con i prossimi assestamenti di bilancio”.