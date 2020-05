Assisi, riapertura palestre scolastiche, spazi comunali e centri estivi - Tuttoggi

Riapertura delle palestre scolastiche e messa a disposizione di spazi comunali al fine di permettere l’organizzazione di centri estivi: queste le due direttrici su cui sta lavorando da giorni il Comune di Assisi, assessorato allo sport, in sinergia con i dirigenti scolastici e le associazioni sportive del territorio.

“Sin dai primi incontri che si sono susseguiti in queste settimane – afferma l’assessore allo sport Veronica Cavallucci – le società sportive ci hanno manifestato la volontà di ricominciare le loro attività e di prolungarle per tutto il periodo estivo. Dal 15 giugno quindi riprenderanno gli allenamenti all’interno delle palestre scolastiche, nel pieno rispetto delle misure e delle restrizioni imposte per gli sport di squadra dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio”.

Bambini e ragazzi potranno recuperare una dimensione sociale e collettiva non solo grazie alla ripresa delle attività sportive ma anche grazie ai centri estivi, organizzati da associazioni e privati, ai quali il Comune metterà a disposizioni spazi quali impianti sportive e proloco.

“Le tantissime realtà che da anni garantiscono il servizio dei campus estivi – continua l’assessore Cavallucci – necessitano oggi di spazi ampi, possibilmente all’aperto, per poter svolgere le proprio attività. Abbiamo deciso di mettere a disposizione gli immobili comunali per garantire e preservare un servizio che questa estate si rende più che mai indispensabile per i ragazzi e per le famiglie”.

Tutti coloro che organizzeranno centri estivi nel territorio del Comune di Assisi da lunedì 25 maggio potranno presentare i progetti che, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17.5.2020, dovranno essere autorizzati dal Comune, che ha per questo istituito una unità di progetto ad hoc che si avvarrà anche della commissione tecnica della zona sociale.

Sarà inoltre pubblicato a giorni l’elenco degli spazi comunali che i soggetti interessati potranno richiedere al fine di organizzare campus estivi.