Assisi, registrato il 37' concerto di Natale a San Francesco | Foto - Tuttoggi

Il concerto di Natale, che ha come partner Rai e Intesa Sanpaolo, è stato aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni. Tra le musiche proposte, Joy to the World, Danza Slava n.8 in sol minore Op. 46, O Holy Night (Cantique de Noel), Ave Verum Corpus K 618, Adeste Fideles, Romanza per clarinetto e orchestra, El Nacimiento, da “Navidad Nuestra”, Ay! Para Navidad, Méditation per violino, da “Thaïs”, Ouverture da “Der Zigeunerbaron”, Christmas Songs, Silent Night (Stille Nacht) e Hark! The Herald Angels sing. Il concerto verrà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 e in Eurovisione domenica 25 dicembre alle 12.25 e in replica alle 21.15 su Rai5. (Fotogallery via sanfrancesco.org)