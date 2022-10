Assisi, prosegue il risanamento della Centrale Umbra: svincoli chiusi dal 10 ottobre - Tuttoggi

Variazione sulla viabilità per oltre un mese, i dettagli

Prosegue l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”. Da lunedì 10 ottobre sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia tra Passaggio d’Assisi e Rivotorto, nel Comune di Assisi.

Per consentire l’esecuzione degli interventi sulla Centrale Umbra il transito in corrispondenza del cantiere sarà temporaneamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre gli svincoli di Assisi/Viole e Rivotorto saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 novembre.