Assisi, divampa un incendio vicino a un'abitazione: soccorsi sul posto | Foto - Tuttoggi.info

Le fiamme a Tordibetto, polizia municipale e di Stato e pompieri in azione

Incendio in abitazione: le fiamme sono divampate intorno nel tardo pomeriggio del 28 dicembre 2023, intorno alle 19, in un annesso vicino a una casa.

Ad andare a fuoco, per cause al momento sconosciute (ma si pensa a un corto circuito), un immobile in via Bastia, nella frazione assisana di Tordibetto; vicino ci abita una famiglia, che fortunatamente era fuori al momento dell’incendio. Sul posto la municipale di Assisi, i vigili del fuoco e anche una pattuglia della polizia; al momento sconosciuta l’entità dei danni. Ad allertare le forze dell’ordine i vicini di casa. (Maggiori informazioni nelle prossime ore, foto in evidenza di repertorio)