Assisi, controlli dei carabinieri: in 13 nei guai - Tuttoggi.info

Carabinieri in azione nel weekend ad Assisi, per controlli finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Nello specifico i militari si sono concentrati sul controllo delle località maggiormente frequentate da gruppi di giovani per verificare la presenza di stupefacenti e prevenire la commissione di reati. La zona maggiormente battuta dai militari è stata quella compresa tra la stazione ferroviaria, il sottopassaggio pedonale ed i giardini antistanti la Basilica, dove più frequentemente si sono verificati assembramenti minorili.



I controlli hanno permesso di identificare quasi 200 persone e circa 80 mezzi tra veicoli e scooter, ed elevare 10 sanzioni al codice della strada, grazie all’impiego complessivo di 15 pattuglie, alcune anche appiedate. Contestate anche tre segnalazioni amministrative, elevate nei confronti di due ventenni della zona ed un quarantatreenne residente vicino Gubbio, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.