Assisi, approvato il bilancio consolidato 2018 | Utile per oltre un milione di euro

Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato 2018 nel pieno rispetto del termine previsto (30 settembre). Il dato positivo è la chiusura in utile per oltre un milione di euro, per la precisione 1.079.402,87, dato questo in miglioramento rispetto al consolidato 2017.

L’adempimento ha, come previsto dalla normativa, tenuto conto dei bilanci dei propri enti strumentali e delle società partecipate e controllate. Come è noto, il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività dell’ente attraverso le proprie articolazioni.

Gli enti strumentali controllati dal Comune e inseriti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (Gap) sono L’Opera Pia asilo infantile Maria Immacolata di Petrignano, l’Opera Pia laboratorio San Francesco, la Casa di riposo Andrea Rossi, il Convitto nazionale Principe di Napoli, la Società internazionale di studi francescani, l’Associazione Ente Calendimaggio e la Fondazione internazionale Assisi.

Assisi Gestioni Servizi srl è la società controllata, mentre Umbria Digitale S.c. a rl è la società partecipata.

Il totale dello stato patrimoniale consolidato ammonta a 147.692.614,52, il patrimonio netto consolidato rispetto al patrimonio netto del Comune aumenta di 685.675,19.

Questo incremento è dovuto ai risultati positivi di Assisi Gestioni Servizi srl, la società che gestisce la rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale che è controllata per il 99,38 per cento dal Comune.

