Assisi 2025 Capitale italiana della cultura, domani audizione al ministero

“Assisi 2025 – sottolineano sindaco e assessore – è molto più di progetto, è una visione di città e di comunità proiettata nel futuro, fondata su valori universali legati al messaggio francescano. Assisi è capitale della spiritualità e parla al mondo intero trasmettendo principi come pace e fraternità. Siamo orgogliosi dei tanti endorsement ricevuti, a cominciare dal comitato scientifico composto da nomi di grande prestigio culturale nazionale e internazionale. Tantissime poi le adesioni da associazioni, comuni limitrofi, istituzioni religiose e accademiche, città gemellate. Ed è stato enorme anche l’incoraggiamento arrivato dai nostri cittadini, che hanno partecipato attivamente alla gestazione del progetto”.



Particolarmente significativo il sostegno convinto di tutti i sindaci del territorio assisano (Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica) e del Parco del Monte Subasio (Nocera Umbra, Spello, Valtopina), che hanno espresso il loro incoraggiamento per Assisi 2025 anche attraverso i social, con messaggi video diffusi attraverso le pagine social ufficiali della candidatura della città a capitale italiana della cultura. Messaggi di endorsement sono arrivati, attraverso i social, anche da religiosi, esponenti del mondo universitario e della cultura, attori, professionisti, turisti in giro per la città, studenti e cittadini di Assisi. “Segno che – conclude il Comune – il progetto Assisi 2025 è trasversale e in grado di unire idee e territori”. (Foto in evidenza Unsplash)