Assicurazione auto: nella caccia al risparmio un aiuto arriva dai preventivi online - Tuttoggi

In particolare, è interessante notare come sul web gli utenti vadano per prima cosa alla ricerca di preventivi da mettere a confronto, così da individuare più facilmente la polizza più in linea con le proprie necessità.

Si tratta di un fenomeno reso possibile dal fatto che al giorno d’oggi il calcolo può essere effettuato in modo facile e veloce grazie ai portali comparatori, per esempio passando in rassegna i preventivi di assicurazione auto su facile.it, vero e proprio punto di riferimento del settore che permette di usufruire di un servizio gratuito, a fronte dell’inserimento di pochi e semplici dati.



Come calcolare un preventivo per assicurazione auto

Per stilare un preventivo online e risparmiare comparandolo ad altri, occorre inserire innanzitutto i propri dati personali, aggiungendo professione e città di residenza.

Successivamente, saranno indispensabili gli estremi del veicolo e, qualora non si sia ancora acquistato e non se ne conosca la targa, saranno sufficienti modello e allestimento per risalire alla cilindrata: naturalmente, più questa è alta e maggiormente influirà sul premio finale.

Allo stesso modo, risulteranno determinanti il ricovero in strada o in garage, la frequenza di utilizzo – se solo per il tragitto casa-lavoro o anche per il tempo libero – l’antifurto inserito, meccanico o digitale, nonché se presente in aggiunta un impianto a GPL o a metano.

In un preventivo online può essere richiesto l’attestato di rischio per rientrare nella propria classe di merito o in quella di un familiare, nonché se vi saranno altri conducenti, magari meno esperti, alla guida del medesimo mezzo. In quest’ultimo caso faranno fede l’età anagrafica e informazioni su eventuali sospensioni della patente negli ultimi anni.

Molte compagnie di assicurazione, inoltre, già online indicano se prevedono nella formula di base il cosiddetto Risarcimento diretto, una copertura che consente al contraente di ricevere il denaro quale forma del risarcimento di un danno già per mezzo della propria polizza, senza dover attendere le tempistiche della controparte.

Allo stesso modo, molte includono invece il dispositivo satellitare, che individua la vettura in caso di imprevisti – come per esempio un furto e/o un incendio – e ricostruisce la dinamica dell’eventuale incidente.

Grazie alla versatilità di questi portali che stilano preventivi online, si possono aggiungere o eliminare coperture accessorie nonché scegliere la modalità di pagamento che si predilige, incluse le tempistiche.



Assicurazione auto: cosa influisce oggi sull’entità del premio?

La RC auto obbligatoria è caratterizzata da un massimale che può essere di poco differente tra una compagnia e l’altra.

In fase di preventivo online, va valutata con attenzione questa variante e si può anche verificare l’opportunità di inserire una franchigia sulle coperture accessorie, laddove prevista. La franchigia è una soglia minima entro la quale il contraente è tenuto a pagare di tasca propria il risarcimento del danno, prima che intervenga la sua polizza.

Di sicuro, uno degli elementi che maggiormente va a influire sul premio finale riguarda la classe di merito e l’esperienza alla guida del conducente. La classe di merito, denominata anche bonus malus, va dalla 1 fino alla 18 e un neopatentato parte sempre dalla 14: qualora cagioni incidenti, l’anno successivo aumenterà e ciò accade fino all’ultima disponibile. In caso contrario, scalerà finché non raggiungerà la 1.

Vi è però un’altra possibilità, ovvero quella di sfruttare la legge Bersani per entrare in possesso della classe di merito di un componente della famiglia più esperto in quella più bassa.

Infine, si possono aggiungere coperture accessorie al fine di personalizzare la propria polizza: si va dalla classica Furto e incendio alla Tutela legale, passando per l’utile Assistenza stradale e per le più specifiche Polizza cristalli, Atti vandalici ed Eventi naturali.