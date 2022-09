Assemblea diocesana, monsignor Sorrentino: "Vi aspetto per ripartire tutti insieme" - Tuttoggi

Appuntamento sabato 10 al centro pastorale, mentre domenica 11 settembre sarà consegnato i piano pastorale a San Rufino e ordinazione presbiterale del diacono don Maurizio Biagioni

“Vi aspetto numerosi per rivedervi dopo questo periodo che, per i motivi di salute, mi ha tenuto lontano da voi. Sono felice di iniziare il nuovo anno pastorale all’insegna della missione”. È l’invito del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, in vista dell’assemblea diocesana sul tema “Tessere relazioni”, che si terrà sabato 10 settembre a partire dalle ore 9 presso il Centro pastorale di Santa Maria degli Angeli.

“È il momento della ripresa. Abbiamo bisogno più che mai di Gesù e del Vangelo per rigenerare fiducia e speranza in una società che sta vivendo da troppo tempo un momento difficile. Quest’anno – ha aggiunto il vescovo – cercheremo di arrivare alle case, ma soprattutto ai cuori perché la Parola del Signore sia di luce e di conforto per tutti”.