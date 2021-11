Dall'asfalto alla sabbia del deserto, Danilo Petrucci correrà la Dakar con Ktm - Tuttoggi

Il 31enne pilota ternano lascia la MotoGp per cimentarsi nella corsa rally più famosa del mondo "Per me è un sogno che si avvera"

Danilo Petrucci lascia la MotoGp per…la Dakar 2022. Il 31enne pilota ternano – dopo 10 stagioni nella classe regina (10 podi e 2 vittorie) – passerà dunque dall’asfalto alla sabbia del deserto.

Dalla Ktm alla..Ktm

Il “Petrux”, che correrà l’ultimo Gp a Valencia il 14 novembre con la sua KTM RC16, passerà dunque ad una KTM 450 Rally, con cui il 1 gennaio affronterà le dune dell’Arabia Saudita. Danilo Petrucci vanta una lunga esperienza come pilota fuoristrada nell’enduro e nel motocross ma è la prima volta che si cimenterà nel rally.

I test sulle dune di Dubai

Nelle scorse settimane il 31enne, con i piloti di KTM – team che ha vinto 18 titoli consecutivi in questa strenuante competizione – ha già effettuato dei test a bordo della sua nuova due ruote sulle dune del deserto di Dubai.

Pit Beirer, direttore divisione motor sport di Ktm ha detto: “E’ uno dei pochi talenti in grado di effettuare questo passaggio dall’asfalto alle dune. È una grande storia per un grande ragazzo“.

Danilo Petrucci “Un sogno che si avvera”

“Per me correre la Dakar è davvero un sogno che si avvera – ha commentato Danilo Petrucci – È un evento che ho sempre voluto fare da quando ero bambino. Ora, grazie a KTM, questo sogno si sta avverando. Penso che sarò l’unico pilota che in poco più di un mese gareggerà in MotoGP e poi alla Dakar, quindi è un grande orgoglio. Il mio obiettivo principale è solo finire la gara e godermela. Sarà una gara dura, ma sono emozionato”.