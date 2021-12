Asd, appello per un impianto di tiro a volo

A Perugia la cena di fine anno con un messaggio all'amministrazione comunale per realizzare un impianto di tiro a volo

Il 2021 è stato un anno importante, con ottimi risultati agonistici. Ma soprattutto nel segno dei valori che il Tiro a Volo Perugia fa propri. La consueta cena di fine anno è stata l’occasione per fare un bilancio dell’attività dell’Asd Tiro a Volo Perugia.

Il presidente Moreno Cosimetti, in apertura, ha ripercorso i buoni risultati ottenuti dai soci-atleti negli impegni di squadra e individuali. Ma appunto evidenziato soprattutto i valori che continuano ad animare l’attività dell’Asd. Valori come il senso di appartenenza al sodalizio, ai colori sociali, la passione e il rispetto verso compagni, avversari ed arbitri. L’impegno e la motivazione, la lealtà e la correttezza, lo spirito di gruppo, l’amicizia e la relazione con gli altri.

Appello per il tiro a volo

Il presidente ha lanciato un appello alle istituzioni sottolineando l’importanza che una città capoluogo come Perugia abbia un proprio impianto sportivo. Presente il consigliere Paolo Befani, in rappresentanza del Comune di Perugia.

Si pensa al 2022

Il vicepresidente Carlo Mari ha sostenuto che far parte della Asd è come essere parte di una famiglia: un segno di riconoscimento, di distintività, per risultati, passione, competenza e ambiente: “Abbiamo voluto un progetto, una programmazione cercando di creare, pur tra momenti difficili, le condizioni migliori, di ambiente e risorse”.

Il vicepresidente Leonardo Brozzetti, come responsabile tecnico, ha ribadito che in vista della stagione 2022 verrà riconfermata la presenza dell’Asd negli eventi agonistici federali.