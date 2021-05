Ascensione, ordinanza anti assembramenti. No a fuochi, accampamenti e spettacoli - Tuttoggi

L'atto del sindaco sarà in vigore nei giorni 15 e 16 maggio in Valsorda, Serrasanta e San Guido, per i trasgressori c'è una sanzione da 400 euro

Si avvicina la festività dell’Ascensione a Gualdo Tadino e, puntuale come lo scorso anno, arriva un’ordinanza per il rispetto delle norme anti Covid.

Ogni 16 maggio, infatti, è tradizione dei gualdesi salire nelle località Valsorda, San Guido e Serrasanta sin dal giorno prima, realizzando accampamenti improvvisati con consumazione di cibo e bevande e dando vita ad estemporanei spettacoli musicali fino a tarda ora. Per scongiurare inevitabili assembramenti, ricordando comunque che vige ancora il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, l’atto del sindaco Massimiliano Presciutti – nei giorni di sabato 15 e domenica 16 maggio – nelle località sopracitate vieta:

accampamenti , sia con tende che con veicoli debitamente attrezzati;

, sia con tende che con veicoli debitamente attrezzati; ritrovi per la consumazione sui prati di cibi e bevande;

per la consumazione sui prati di cibi e bevande; spettacoli improvvisati di musica o altro intrattenimento;

improvvisati di musica o altro intrattenimento; accensione di fuochi destinati principalmente per la cottura di cibi o per altre iniziative.

La somministrazione di cibi e bevande (qualora il numero dei commensali ecceda il singolo nucleo familiare) nei rifugi della Valsorda, concessi in uso per i giorni 15-16 maggio, dovrà rispettare le regole anti Covid individuate per l’attività di ristorazione (art.4 del D.L. 22 aprile 2021 n.52), ovvero 4 persone massimo per tavolo (salvo familiari conviventi) e la somministrazione all’aperto.

Il non rispetto degli obblighi dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 400 euro.