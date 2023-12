Artigiano amerino 57enne in manette per spaccio: aveva hashish e cocaina - Tuttoggi.info

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia hanno tratto in arresto un artigiano 57enne: sequestrati hashish e cocaina

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia hanno tratto in arresto un artigiano 57enne, residente nell’amerino, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella serata di sabato l’uomo, che ha precedenti specifici, è stato controllato nel territorio di Guardea alla guida del proprio autoveicolo: il suo atteggiamento guardingo e nervoso ha indotto gli operanti ad approfondire l’attività, sottoponendolo a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, all’esito delle quali il 57enne è stato trovato in possesso di un etto di hashish, 80 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Per l’uomo è così scattato l’arresto e la collocazione ai domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Terni in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice ha deliberato nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.