Art Bonus Perugia, ora arriva anche il podcast per promuovere i beni restaurati - Tuttoggi

Podcast ma anche percorsi turistici per promuovere i beni culturali restaurati a Perugia grazie all'Art Bonus

La valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo di un turismo sociale e sostenibile è una priorità per i comuni, in quanto una comunità consapevole, determinata a tutelare, rispettare e promuovere le proprie risorse è una comunità coesa, organizzata, in grado di proteggersi dai fenomeni di disgregazione sociale e dal depauperamento della cultura locale. Le realtà maggiormente in ombra rispetto alle grandi città, infatti, devono poter contare sulla messa in rete di risorse comuni per poter sopravvivere e crescere, oltre che sulle proprie potenzialità e punti di forza per rilanciare il territorio.

Il turismo incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana di un luogo e delle persone che lo abitano: equivale ad economia e lavoro per le professionalità del settore, ma significa anche valorizzazione dei tesori locali, siano essi artistici, naturali, enogastronomici. La sfida che i comuni e i territori raccolgono ogni giorno è sicuramente la necessità di rendersi attrattivi e appetibili per il turista, ma al contempo garantire una sostenibilità delle iniziative e dei modelli attivati.