Arriva la prima spolverata di neve sull'appennino umbro | Video - Tuttoggi.info

Da stasera attenuazione dei fenomeni con gelate nella notte

La fine di novembre porta la prima spolverata di neve sull’appennino umbro con fiocchi caduti anche a basse quote in varie parti della regione, dal Folignate allo Spoletino, compresa la zona di Assisi. Sempre suggestiva la veduta di Castelluccio di Norcia coperto di bianco. Al momento non si segnalano particolari criticità.

Secondo Perugia Meteo, “Deboli nevicate in atto lungo le zone appenniniche con qualche sfiocchettata anche nelle località pedemontane, poi da stasera attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità con gelate nella notte, localmente forti, specie nei fondovalle appenninici e nelle zone sottovento, complice il calo quasi totale del vento nord-orientale. Domani mattina (domenica, ndr) si potrebbero avere valori tra i -4/-5 anche sulle pianure del settore occidentale della regione, con gelate estese“.