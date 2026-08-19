Arrestato dopo aver violato ripetutamente l'obbligo di permanenza notturna - Tuttoggi.info

La Polizia di Terni ha eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un giovane di 24 anni già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna presso la propria abitazione nell’ambito di un procedimento penale scaturito da un’attività investigativa nel corso della quale gli erano state contestate diverse cessioni di hashish e cocaina.
Arrestato dopo aver violato ripetutamente l’obbligo di permanenza notturnaLa misura cautelare era frutto di un'indagine in cui gli erano state contestate diverse cessioni di hashish e cocaina
Mer, 19/08/2026 - 15:33