Arredamento casa: le tendenze 2024 di interior design - Tuttoggi.info

Il mondo dell’arredamento d’interni, proprio come quello della moda, crea nuove tendenze ogni anno. Alcune di queste diventano evergreen iconici (il parquet, le pareti bianche, i mobili in legno, ecc.) che rimangono all’interno delle abitazioni e si legano alle abitudini domestiche, rappresentando punti di riferimento per produttori, Designer e grandi Aziende del settore, come ad esempio Febal Casa. Altre seguono semplicemente gli stili del momento per poi trasformarsi o svanire, proprio come una forma d’arte che riflette emozioni, esigenze e bisogni contemporanei.

Di seguito analizziamo quali sono i trend dell’arredamento d’interni che condizioneranno l’aspetto delle nostre case nel 2024.

Le 3 tendenze più gettonate per l’arredamento casa 2024

La parola d’ordine per l’arredamento casa del 2024 è sostenibilità: come per altri settori, anche quello dell’interior design pone ormai grande attenzione verso il rispetto per l’ambiente e propone un approccio più green all’insegna del riutilizzo di quello che già si possiede e dell’arredo fatto con materiali naturali ed eco-friendly, oggetti sostenibili, ecologici e riciclati e mobili e complementi realizzati con procedure a basso impatto ambientale (risparmio delle risorse, utilizzo di energie rinnovabili, riduzione delle emissioni, ecc.).

Anche la tecnologia entra con forza nelle abitazioni, per un design innovativo che unisce bellezza estetica e mondo tech, con mobili e accessori integrati con tecnologia smart, spazi più intelligenti e ambienti di assoluta avanguardia.

Infine, spazio alla multifunzionalità: il nuovo arredamento viene pensato per essere funzionale, flessibile e modulare e per adattarsi completamente alle nuove esigenze moderne in modo semplice e immediato.

Le tendenze 2024 di interior design per ogni ambiente della casa

Ogni stanza presente in casa deve avere il suo stile ben definito, che in questo 2024 verrà condizionato da alcuni trend imperdibili in fatto di interior design.

Partiamo dal bagno, che si configura nuovamente come ambiente rilassante e confortevole, prediligendo colori chiari, materiali naturali, linee pulite ed elementi che regalano quel tocco di eleganza in più tra funzionalità, estetica e innovazione (docce a filo pavimento, mobili sospesi, illuminazione integrata, ecc.).

La cucina è invece protagonista di alcune novità che la rendono sempre più fulcro dell’intera abitazione: isole multifunzione e banconi snack, vetrine illuminate, pensili a soffitto, pareti attrezzate, ecc. Il trend che andrà per la maggiore però sarà inglobare la cucina nel living per creare un ambiente unico: gli open space sempre più vivibili trascineranno l’arredo casa 2024 come soluzioni pratiche, moderne e spaziose.

Per la camera da letto sì ai colori neutri per creare un’atmosfera rilassante e sofisticata, ma che giocano sul contrasto tra texture differenti ed elementi naturali, per rompere i classici schemi dello stile e dare vita a un ambiente assolutamente unico e originale. Anche un tocco di cromato (il metallo più in voga nell’interior design 2024) è un’idea perfetta per regalare all’ambiente un’anima più brillante, così come le pareti strutturate (con carta da parati, pannelli in legno o tecniche di verniciatura speciali) per aggiungere profondità e tattilità al primo sguardo.