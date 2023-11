Area34 presenta a Spoleto HVO34+, il carburante amico dell’ambiente e dei motori endotermici - Tuttoggi.info

Un’occasione per conoscere il primo diesel prodotto con il 100% di materie prime rinnovabili e approfondirne l’utilizzo.

Si terrà giovedi 30 novembre alle ore 20 presso il Ristorante Zengoni la presentazione di HVO, il carburante bio che permette una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 90%.

La serata, organizzata da AREA 34, che sta già commercializzando il suo HVO34+, per ora nella sua stazione di servizio in Via Martiri della Resistenza a Spoleto, sarà un’occasione per conoscere il primo diesel prodotto con il 100% di materie prime rinnovabili e approfondirne l’utilizzo. All’evento saranno presenti Stefano Lisci, Vicesindaco del Comune di Spoleto, Agnese Protasi, Assessore alla Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, esperti del settore e addetti ai lavori. Per approfondire la tematica interverranno Luciano Orlando, Supporto Vendite B2B e coordinatore vendite direzionali IP, Emanuele Solfaroli, Area Manager Extrarete IP, e Sergio Ronchi responsabile laboratorio analisi AmSpec.

HVO, acronimo di Hydrotreated Vegetable Oil, costituisce una rivoluzione nel settore perché guarda al futuro, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti e quindi sposando i principi della transizione ecologica. In sostanza si tratta di un combustibile simile al diesel che può essere prodotto senza lo sfruttamento di risorse fossili, per questo spesso viene chiamato diesel rinnovabile o diesel verde.

Il carburante HVO ha proprietà chimiche e fisiche simili a quelle del gasolio; tuttavia, la sua composizione priva di fossili e il basso contenuto di carbonio lo differenziano dal diesel e lo rendono attraente per coloro che cercano un’opzione di carburante sostenibile ma anche performante.

E se è difficile dall’oggi al domani abbandonare la propria auto per una elettrica, è invece molto più semplice passare dal diesel all’HVO contribuendo alla salvaguardia del pianeta. A tale scopo, nel corso della serata, verranno approfondite caratteristiche del prodotto ma anche alcuni importanti aspetti quali i campi di applicazione, le prestazioni, l’adattabilità.