Archeologia, alla Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo di Orvieto le telecamere di "Camper" - Tuttoggi.info

L’attenzione si concentrerà sui tesori archeologici, con qualche rimando ai capolavori di Luca Signorelli in Duomo.

Orvieto di nuovo protagonista in tv: martedì 20 giugno arriveranno in città le telecamere di “Camper”, la trasmissione condotta da Marcello Masi dedicata alle vacanze e ai viaggi.

Nella tappa a Orvieto del viaggio che in questa settimana attraverserà l’Umbria, l’attenzione si concentrerà sui tesori archeologici, con qualche rimando ai capolavori di Luca Signorelli in Duomo, in occasione dei 500 anni dalla morte del pittore cortonese.

In programma un collegamento in diretta con l’archeologa Valentina Caruso per scoprire le storie della Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo e della chiesa rupestre. Appuntamento a partire dalle 12.25 su Rai 1.