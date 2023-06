Apre in Umbria il Capitolo BNI Vittoria Perugia - Tuttoggi.info

Il capitolo è già composto da oltre 20 professionisti e imprenditori locali

PERUGIA, 26 giugno – Il 30 giugno 2023, presso Villa Pambuffetti a Montefalco, si terrà l’inaugurazione del Capitolo BNI Vittoria Perugia. La più grande organizzazione di scambio referenze a livello mondiale, arriva con il suo terzo gruppo territoriale nel capoluogo di provincia umbro, curato da Emanuela Bisogni, Assistant Director BNI, psicoterapeuta di professione, che ha deciso di estendere il successo di BNI ai suoi contatti di Perugia e dintorni, dopo aver sperimentato la realtà del network come membro del capitolo BNI Due Mondi Spoleto.

Un nuovo capitolo in Umbria

L’incontro inaugurale si svolgerà nella prestigiosa residenza umbra per celebrare ufficialmente la fondazione del Capitolo BNI Vittoria Perugia che nel giro di pochi mesi è riuscito a riunire un gruppo di professionisti e imprenditori locali che oggi sono il fulcro di questa nuova realtà. Il capitolo è già composto da oltre 20 professionisti provenienti da diverse categorie lavorative, tra cui commercialisti, consulenti energetici, assicuratori, consulenti HR, ristoratori, business coach, stilisti, avvocati, notai, organizzatori di eventi, tipografi, rivenditori di sistemi gestionali, psicologi, produttori di macchinari tessili, attività di servizi di intrattenimento, associazioni ETS e architetti.

Nuovi professionisti si uniranno presto al gruppo, sempre nel rispetto della regola di BNI che permette l’ammissione di un solo rappresentante per categoria professionale, favorendo relazioni professionali durature e orientate alla crescita di relazioni, professionale e di business. Dopo l’inaugurazione le riunioni del capitolo Vittoria si terranno settimanalmente, ogni venerdì alle 18:00 in modalità ibrida, ossia in presenza ogni primo venerdì del mese mentre gli altri saranno online utilizzando la piattaforma Zoom.

Il mondo BNI nel mondo e in Umbria

Il metodo su cui si basa BNI, origine del suo successo, è molto semplice e trasparente: i suoi componenti, che per aderire investono una quota annuale, si riuniscono un giorno la settimana, di primo mattino. Il loro scopo è unico: incrementare il giro d’affari per gli associati attraverso lo scambio di referenze qualificate. Secondo metodologie ormai consolidate, gli incontri sono infatti strutturati affinché ciascuno possa illustrare al meglio la propria attività professionale: sarà poi il passaparola degli altri componenti, nella vita lavorativa di ogni giorno, a rivelarsi uno strumento di marketing insostituibile.

La Business Network International è nata negli Stati Uniti nel 1985 e conta attualmente più di 10.900 Capitoli e oltre 305.000 membri in oltre 76 Paesi, generando un volume d’affari di 19,4 miliardi di dollari nel 2022. In Italia, ci sono più di 445 Capitoli BNI e oltre 11.400 membri, con un volume d’affari generato negli ultimi 12 mesi di oltre 544 milioni di euro. In Umbria BNI, gestita dagli Executive director Federico Falini e Davide Venturi, è ormai presente dal 2017 e conta oggi 9 gruppi attivi tra Perugia, Assisi, Foligno e Terni, con altri capitoli in formazione nei territori di Città di Castello, Orvieto, Terni e Rieti (provincia compresa nella region locale).

Per poter partecipare all’evento o avere ulteriori informazioni, si prega di contattare Emanuela Bisogni, Assistant Director BNI (tel. 339 4967 336, email emanuelabisogni9@gmail.com).