Approvato a Norcia il nuovo Piano Regolatore Generale | Alemanno "Giornata storica" - Tuttoggi

Il sindaco Nicola Alemanno, “Giornata storica per la città. Strumento a disposizione per la ricostruzione e per lo sviluppo del territorio”.

Il Consiglio Comunale di Norcia nella seduta di lunedì 1 marzo ha approvato il Piano Regolatore Generale, parte strutturale e parte operativa di base di 1° fase.

Un momento che è stato condiviso con tutti coloro che sono stati protagonisti nella redazione di questo Piano, ad iniziare dall’equipe dell’ architetto Francesco Nigro.

Non sono molte le città delle dimensioni di Norcia che ad oggi dispongono di un Piano Regolatore Generale.

“Un’impresa che sembrava quasi impossibile quando, poco più di due anni fa, ci eravamo dati questa scadenza ma che oggi con l’approvazione di questo importante atto portiamo a compimento e sarà funzionale per la ricostruzione e lo sviluppo sociale ed economico della città” dice il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

“Nel 2014 appena insediati ci eravamo dati l’obiettivo di far partire il livello operativo del Piano, insieme all’architetto Nigro, anche in ricordo del papà Gianluigi con il quale avevamo già collaborato – ricorda Alemanno – e nel 2016 dopo un ampio percorso partecipativo, con tecnici, professionisti, Enti e Consulte comunali ci eravamo riusciti. Poi gli eventi sismici hanno stravolto il territorio e le nostre vite. Ad ottobre 2018 – continua – abbiamo annullato il PRG adottato, ricominciato da capo e oggi siamo qui a rendere solenne questo data che a ragione segnerà la storia della città. Grazie al grande lavoro di tutti gli uffici della Regione, della Soprintendenza, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del Comune di Norcia, dell’ Ufficio Urbanistica e all’ Ing. Maurizio Rotondi.

Un lavoro di anni, una ingente produzione di atti che finalmente oggi si fa concreto e diviene uno strumento importantissimo a disposizione della città”.

Al consiglio comunale in video conferenza hanno preso parti rappresentanti di tutti gli Enti che hanno partecipato alla redazione del Piano Regolatore Generale e, naturalmente, l’ Architetto Nigro.

Questo atto, unico nel suo genere e sperimentale, vede una progettazione integrata in cui la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) diviene fondamentale per una ricostruzione sostenibile e sicura, per tutti coloro che resteranno e sceglieranno di investire in un nuovo modello di comunità.

“Il PRG ripianifica il territorio dopo il sisma, prendendo atto delle sue trasformazioni e lo riqualifica in termini di sviluppo futuro, con un’ impostazione di piena sostenibilità tenendo conto di quanto fatto per l’emergenza, in funzione della ricostruzione in assoluta sicurezza, dando valore ad un territorio bellissimo come questo” dice Nigro.

Tra gli interventi odierni quello dell’ Ing. Stefano Nodessi della Regione Umbria che ha evidenziato il “bel lavoro fatto” e l’impegno a “fare in modo che la città di Norcia autentico gioiellino, torni presto a risplendere”.

Anche il dott. Alfredo Manzi , ha sottolineato come tutti “gli uffici, gli Enti, il Parco abbiamo capito che si è generato un processo di VAS diverso dal solito in cui si sono costruiti i contenuti in sinergia.

Abbiamo la necessità di fare bene nel minor tempo possibile, coordinare tutte le fasi amministrative e fare in modo che il PRG sia coerente con tutti gli strumenti di pianificazione attuativi delle frazioni. Il ruolo della VAS – continua Manzi – sarà quello di controllare ciò che accadrà da ora in poi attraverso il sistema di monitoraggio di cui è corredato il Piano che sarà migliorativo e rappresenterà una svolta per la città”.

A ripercorrere la storia del PRG il consigliere Francesco Battilocchi, presidente della Seconda Commissione che saluta questa come una data importante per la città in cui si compie un lavoro iniziato nel 2002 ma che “soprattutto nelle ultime due amministrazioni Alemanno si è scelto l’ improbo lavoro in contemporanea alla gestione dell’emergenza sisma”.

Anche il Capogruppo di Rispetto per Norcia, Marco Valesini, ha ringraziato a nome della maggioranza l’operato dell’ Amministrazione e del Sindaco sempre in prima linea “con impegno e determinazione. Sia come consigliere che come giovane nursino sono orgoglioso di aver condiviso questo percorso e di aver raggiunto un nuovo obiettivo. A nostra amministrazione continua a lavorare per il bene della nostra comunità con passione e dedizione” conclude Valesini.

Nel corso della seduta consiliare è stato adottato anche il piano attuativo della frazione di San Pellegrino che presto sarà all’attenzione della conferenza programmatica; in questo modo nei prossimi mesi gli abitanti della frazione potranno presentare i progetti.