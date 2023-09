Appartamento in fiamme in centro, inquilino soccorso dal 118 - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco in azione in via degli Abeti per l'incendio di un appartamento al cui interno c'era una persona. Foto

Vigili del fuoco di Spoleto in azione sabato sera nel centro storico cittadino per l’incendio di un appartamento. L’allarme è scattato intorno alle ore 20 nella zona di via degli Abeti.

All’interno dell’appartamento in fiamme c’era una persona che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Spoleto. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.