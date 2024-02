Appartamento distrutto dalle fiamme in via del Raggio Vecchio - Tuttoggi.info

L'appartamento è stato dichiarato inagibile, ad accorgersi del fumo che usciva dal portone è stata la proprietaria di casa

Appartamento distrutto dalle fiamme a Terni nella serata di venerdì. A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’abitazione, in via del Raggio Vecchio, che rincasando ha visto il fumo uscire dal portone d’ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio che si era propagato in più stanze.

Ingenti i danni, anche se nessuno è rimasto fortunatamente ferito. L’appartamento – al terzo piano di una palazzina che ospita 5 appartamenti – è stato dichiarato inagibile. Nessun problema, invece per le altre abitazioni dell’edificio.