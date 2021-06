Apertura iscrizioni ai nidi. Il manifesto è di una studentessa orvietana

Il bozzetto è stato realizzato da Irene Stefanoni

E’ stato realizzato da Irene Stefanoni, studentessa della classe 3D del Liceo Artistico di Orvieto / Indirizzo Grafica, il bozzetto scelto per far conoscere ai cittadini l’apertura delle iscrizioni ai nidi comunali. L’immagine, simpatica, molto colorata e ispirata al celebre cubo di Rubik, identifica il servizio. E’ diventata infatti il manifesto pubblicitario per l’apertura – a partire dall’1 e fino al 30 giugno prossimo – dei termini di presentazione delle domande di iscrizione ai nidi d’infanzia: “Arcobaleno” ad Orvieto centro, “Girotondo” a Sferracavallo e “Panecioccolata” a Ciconia, iscrizione che si può effettuare su piattaforma on line al seguente linkhttp://www.comune.orvieto.tr.it/pagine/servizi-educativi-e-scolastici-000.

Il manifesto da affiggere nei luoghi pubblici

L’idea del manifesto da affiggere nei luoghi di maggiore visibilità al pubblico nasce dal desiderio di comunicare alla cittadinanza utilizzando, in modo integrato, strumenti tradizionali che si accompagnano e danno maggior risalto alla modalità digitale introdotta lo scorso anno dal format inserito nel sito web dell’Ente. Questo progetto di comunicazione del Comune è una iniziativa dell’Ufficio Scuola rappresentato dalla Dirigente Dott.ssa Alessandra Pirro ed è stato realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico che ha consentito la partecipazione degli studenti e studentesse della 3D: Cecilia Dimiziani, Miriam Dominici, Alessio Dottarelli, Francesca Innocenzi, Martina Innocenzi, Asia Montanini, Eleonora Salza, Giulia Santacroce ed Irene Stefanoni che hanno preso parte all’iniziativa coordinata dalle docenti Daniela Torsello e Silvia Valentini producendo pregevoli bozzetti grafici che potranno essere stampati nei prossimi anni.

“Grazie alle scuole che hanno raccolto l’appello”

A tutti loro l’Assessore alle Politiche Educative, Angela Maria Sartini rivolge il ringraziamento dell’Amministrazione e degli uffici comunali. “Desidero esprimere gratitudine alla preside Prof.ssa Cristiana Casaburo, ai Docenti e a tutti gli studenti del Liceo Artistico di Orvieto – afferma – per aver prontamente ed entusiasticamente accolto la nostra richiesta di adesione e collaborazione all’iniziativa di innovazione tecnologica e comunicativa, promossa e sostenuta dall’Assessorato Scuola, Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Orvieto. Confidiamo in un fruttuoso e continuativo rapporto di collaborazione tra Istituti scolastici ed Ente pubblico nel cooperare attivamente nel territorio e per la comunità”.