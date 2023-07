Aperte a Marsciano le iscrizioni al trasporto scolastico per l’anno 2023/2024 - Tuttoggi.info

Al fine di accedere al servizio, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dovute per il medesimo servizio

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Marsciano per l’anno 2023/2024. L’iscrizione va fatta entro il 18 agosto 2023 compilando un apposito modulo reperibile, unitamente a tutte le informazioni circa le tariffe e le modalità di pagamento, sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina1891_servizio-mensa-trasporto-scolastico-e-asilo-nido-comunale-grodari.html

La domanda andrà poi inviata tramite mail all’indirizzo iscrizionimarsciano@remanfredi.net o consegnata direttamente presso l’ufficio della ditta Re Manfredi, affidataria del servizio, in via Ponte Nestore n.7 a Marsciano, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il Comune invita le famiglie interessate a rispettare la scadenza del 18 agosto per permettere all’Ufficio preposto di predisporre, in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico, il percorso delle varie linee di trasporto sulla base delle domande pervenute. A quanti dovessero far pervenire le domande oltre tale scadenza potrebbe non essere garantito il servizio dal primo giorno di scuola.

Pagamenti pregressi e agevolazioni Isee

Al fine di accedere al servizio, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dovute per il medesimo servizio eventualmente fruito negli anni scolastici precedenti.

Per beneficiare di eventuali agevolazioni tariffarie è necessario presentare una attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. Si ricorda che l’Isee presentato al momento dell’iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Pertanto, le famiglie che sceglieranno la modalità di pagamento trimestrale dovranno produrre la nuova documentazione Isee entro il 31 gennaio 2024, al fine di continuare a beneficiare delle agevolazioni.

Informazioni

Per informazioni, oltre al sito web del Comune, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici dell’azienda affidataria del servizio 0753767787 – 3479106240 o all’Ufficio Servizi scolastici del Comune telefonando ai recapiti 0758747248/249 esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, o inviando una mail a istruzione@comune.marsciano.pg.it.