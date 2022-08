Anziano si allontana da casa, in corso le ricerche a Porano - Tuttoggi

L’anziano, che ha alcuni problemi di salute, si trovava in casa con la moglie quando è uscito senza che la donna riuscisse a fermarlo ed in poco tempo ha fatto perdere le sue tracce. I familiari, dopo le iniziali ricerche infruttuose, hanno quindi attivato le forze dell’ordine ed attualmente sono in corso le ricerche, come riferisce anche il sindaco di Porano Marco Conticelli.