Anziano fugge da residenza protetta calandosi da una finestra: ritrovato - Tuttoggi.info

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Anziano fugge da residenza protetta calandosi da una finestra: ritrovato

Redazione

Anziano fugge da residenza protetta calandosi da una finestra: ritrovato

E' stato ritrovato nella notte un anziano, ospite di una residenza protetta di Terni, che era fuggito calandosi da una finestra
Mer, 08/04/2026 - 08:23

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L’88enne che era ospite della residenza protetta in via Antioca a Terni, era fuggito calandosi da una finestra e nascondendosi poi, non molto lontano tra la residenza e le scuole medie De Filis intorno alle 22.

Alle 1:00 l’uomo è stato ritrovato dalla squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni che, viste le sue condizioni lo hanno consegnato ai sanitari interventi sul posto.

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