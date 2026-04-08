Anziano fugge da residenza protetta calandosi da una finestra: ritrovato - Tuttoggi.info

L’88enne che era ospite della residenza protetta in via Antioca a Terni, era fuggito calandosi da una finestra e nascondendosi poi, non molto lontano tra la residenza e le scuole medie De Filis intorno alle 22.



Alle 1:00 l’uomo è stato ritrovato dalla squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni che, viste le sue condizioni lo hanno consegnato ai sanitari interventi sul posto.