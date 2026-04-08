Anziano fugge da residenza protetta calandosi da una finestra: ritrovato - Tuttoggi.info

L’88enne che era ospite della residenza protetta in via Antioca a Terni, era fuggito calandosi da una finestra e nascondendosi poi, non molto lontano tra la residenza e le scuole medie De Filis intorno alle 22.
Alle 1:00 l’uomo è stato ritrovato dalla squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni che, viste le sue condizioni lo hanno consegnato ai sanitari interventi sul posto.
L’88enne che era ospite della residenza protetta in via Antioca a Terni, era fuggito calandosi da una finestra e nascondendosi poi, non molto lontano tra la residenza e le scuole medie De Filis intorno alle 22.