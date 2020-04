Anziano di Spoleto sospetto Covid muore in ospedale, tampone negativo - Tuttoggi

Un anziano di Spoleto è morto ieri sera all’ospedale di Terni. Era ricoverato dal giorno precedente al reparto “Mar” (malattie dell’apparato respiratorio) ed era un caso sospetto di Coronavirus. Il tampone che gli è stato effettuato, però, ha dato esito negativo.

Il decesso dell’anziano, 86enne, dunque, non è da considerarsi causato dal Covid-19 fanno sapere dall’azienda ospedaliera di Terni.

La situazione dei contagi nel comprensorio di Spoleto

Per quanto riguarda la situazione dei contagi a Spoleto e nel comprensorio, fortunatamente non si registrano nuovi casi. Nel Comune di Spoleto i casi positivi sono fermi da giorni a 27. Ufficialmente sono 7 le persone guarite (anche se all’amministrazione comunale ne risultano 10), mentre 3 sono ricoverate in ospedale.

A Campello sul Clitunno rimane 1 la persona positiva, mentre a Castel Ritaldi 5. A Giano dell’Umbria, invece, i casi sono fermi a 5, ma c’è 1 guarito, mentre le persone ricoverate sono scese a 2. Nei giorni scorsi qui si era registrato purtroppo il decesso di un anziano.